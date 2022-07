Morre aos 73 anos Ivana Trump, primeira esposa de Donald Trump

De acordo com o canal americano ABC, ela sofreu uma parada cardíaca nesta quinta-feira, 14

Jack GUEZ / AFP Ivana Trump morreu, no início da tarde desta quinta-feira, 14, em sua casa, em Nova York



Ivana Trump, ex-esposa do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, morreu aos 73 anos nesta quinta-feira, 14. “Sinto grande tristeza ao informar a todos aquelas que a amaram, e que são muitos, que Ivana Trump morreu em sua casa em Nova York“, escreveu Donald Trump em uma publicação nas redes sociais. De acordo com o canal americano ABC, ela sofreu uma parada cardíaca. Paramédicos foram chamados para atender a ocorrência. No entanto, ao chegarem na residência, por volta das 13h30, Ivana já estava morta. O ex-presidente dos Estados Unidos ainda prestou uma última homenagem a Ivana e enalteceu as qualidades da ex-companheira.

“Ela era ótima, bonita e incrível mulher que teve uma vida grande e inspiradora. Seu orgulho e motivo de alegria eram seus três filhos, Donald Jr., Ivanka e Eric. Ela tinha orgulho deles, como temos orgulho dela. Descanse em paz, Ivana”, concluiu. Em nota, a família de Donald Trump também lamentou a morte de Ivana. “Ivana Trump foi uma sobrevivente. Ela fugiu de um regime comunista e abraçou esse país. Ela ensinou seus filhos sobre coragem e tenacidade, compaixão e determinação”. O relacionamento entre Trump e Ivana durou 15 anos, de 1977 a 1992, quando se divorciaram. O ex-presidente se casou mais duas vezes, com Marla Maples, em relação que durou de 1993 a 1999, e Melania Trump, com quem é casado desde 2005.