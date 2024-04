Morre aos 76 anos O. J. Simpson, ex-jogador de futebol americano absolvido da acusação de matar ex-mulher

Esportista e ator foi acusado de duplo homicídio e absolvido no que foi chamado de ‘julgamento do século’

GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP/0412/2008 Condenado em 2008 por a uma pena de nove anos por assalto à mão armada e saiu, em liberdade condicional, em 2017



Morreu, nesta quinta-feira (11), aos 76 anos, o ex-jogador de futebol americano O.J. Simpson. O.J (pronuncia-se /ˈoʊˌdʒeɪ/) também se aventurou como ator, após a aposentadoria dos campos, mas ele teve repercussão na mídia mundial por ser acusado de matar sua ex-mulher, Nicole Brown, e o amigo dela, o garçom Ronald Goldman, em 1994. O julgamento terminou com ele absolvido. Entre os filmes em que aparece como ator está a trilogia “Corra que a Polícia Vem Aí”, estrelada por Leslie Nielsen, e também fez vários comerciais na TV. O caso sobre o assassinato de sua ex-mulher e o amigo foi chamado de “julgamento do século”, com famosos advogados americanos disputando a narrativa e a intensa cobertura da imprensa, chamada na época de circo midiático. Simpson foi absolvido dessa acusação em 1995, em uma reviravolta: um par de luvas achado na cena do crime, apresentado como prova sob justificativa de ter sido usado pelo criminoso não serviu nas mãos do ex-atleta. O caso também levantou questões raciais na época.

O. J. foi condenado por um processo na Justiça cível, aberto pela família de Ron Goldman, no qual foi condenado a pagar US$ 33,5 milhões de indenização. Mais tarde, ele cumpriu uma pena de nove anos por assalto à mão armada e saiu, em liberdade condicional, em 2017.