Morre idosa que acordou durante o próprio velório no Equador

Senhora equatoriana que foi declarada morta e, durante o funeral, acordou e bateu no caixão pedindo ajuda; vídeo do episódio viralizou nas redes sociais

Twitter/@ecuadorprensaec/Reprodução Vídeo mostra idosa ainda viva dentro do caixão quando ia ser enterrada



Bella Montoya, uma senhora equatoriana que foi declarada morta e acordou no meio de seu próprio velório morreu na sexta-feira, 16, após alguns dias de hospitalização, informaram as autoridades sanitárias. A mulher de 76 anos foi declarada morta em 9 de junho em um hospital público de Babahoyo, no sudoeste do Equador. Enquanto seus familiares a velavam durante o funeral, ela acordou e bateu no caixão pedindo ajuda. Um vídeo do episódio que viralizou nas redes sociais mostra a idosa respirando com dificuldade depois que seus parentes abriram o caixão. Bella Montoya permaneceu internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) até sexta-feira, quando morreu após sofrer um “acidente vascular cerebral [AVC] isquêmico”, informou no Twitter a autoridade sanitária regional. Citado pelo jornal El Universo, o filho Gilber Barbera confirmou o falecimento. “Desta vez minha mãe sim morreu […], minha vida já não será a mesma”, declarou. O Ministério de Saúde do Equador havia anunciado uma investigação para determinar os responsáveis pelo falso atestado de óbito. De acordo com o hospital, a idosa não respondeu às tentativas de reanimação em 9 de junho. Veículos de imprensa locais afirmam que ela teria sofrido uma catalepsia, uma condição neurológica na qual o corpo apresenta paralisia.

INSÓLITO !! La iban a velar pero estaba VIVA Bella Montoya, mujer de la tercera edad fue dada por muerta en el hospital de Babahoyo Se la entregaron a su hijo al medio día para que realizara el velatorio! Pero a las 18:30 se dieron cuenta que aún estaba viva.#Babahoyo… pic.twitter.com/E84hcN3nzn — Ecuador Comunicación (@ecuadorprensaec) June 10, 2023

*Com informações da agência AFP