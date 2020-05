Morte de homem negro em abordagem policial gera protesto nos EUA

EFE/EPA/CRAIG LASSIG A cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos, teve protestos nessa terça-feira (26)



A cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos, foi palco de protesto que reuniu milhares de pessoas na noite desta terça-feira (26), um dia após a morte de George Floyd, um homem negro, durante abordagem policial.

A manifestação começou no local em que aconteceu a ação policial e terminou perto de uma delegacia nos arredores. A polícia anti distúrbios local lançou gás lacrimogêneo e fez disparos com bala de borracha para dispersar o grupo, de acordo com a imprensa local.

Durante o protesto, as pessoas gritavam “não posso respirar”, em referência a frase que Floyd repetiu várias vezes, enquanto o policial apoiava o joelho no pescoço do homem, o que durou alguns minutos, até a perda da consciência dele.

A deputada Ilhan Omar, do Partido Democrata, se manifestou e criticou a polícia, considerando que a reação ao protesto foi desproporcional, sem qualquer tentativa de moderar a situação.

“O que está ocorrendo na cidade é vergonhoso. Disparar balas de borracha e gases lacrimogêneos em manifestantes desarmados, quando há crianças presentes, não deveria ser tolerado. Nunca”, disse a parlamentar.

Ontem à tarde, o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, revelou ter demitido os quatro agentes “com ligação aos fatos que resultaram na morte de Floyd”. Entre eles, está o policial que foi flagrado por imagens se ajoelhando no pescoço do homem. “Ser afro-americano nos Estados Unidos não deveria ser uma pena de morte”, admitiu o chefe do Executivo municipal.

As autoridades do estado de Minnesota e o FBI iniciaram investigações sobre a morte de Floyd, segundo aponta a imprensa local.

*Com EFE