Mortes por furacão Otis sobem para 48 no México

Busca por vítimas continua no balneário de Acapulco

EFE/ David Guzmán Furacão Otis atingiu principalmente o balneário de Acapulco



O governo do México elevou nesta segunda-feira, 6, para 48 o número de mortes causadas pelo furacão Otis no estado de Guerrero, no sul do país, em 25 de outubro. Quase duas semanas após a passagem de Otis, que atingiu principalmente o balneário de Acapulco e chegou à categoria 5, a máxima na escala de furacões Saffir-Simpson, a busca por vítimas continua, assim como a contagem dos danos materiais. Em um relatório sobre o trabalho de recuperação e atendimento à população afetada por Otis e divulgado pela Coordenação Nacional de Defesa Civil (CNPC) do México, foi registrada mais uma morte em comparação com o boletim apresentado de manhã pelo presidente do país, Andrés Manuel López Obrador, em entrevista coletiva. López Obrador disse que, de acordo com o relatório mais recente, havia 47 mortos e 53 desaparecidos, mas o novo boletim da CNPC aponta 48 mortos e também 48 desaparecidos. Na semana passada, o governo mexicano estimou em 61,313 bilhões de pesos (R$ 16,97 bilhões) o custo dos reparos e para ajuda social no estado de Guerrero, devido aos estragos causados pelo furacão.

*Com informações da EFE.