Zelensky se pronuncia abertamente contra eleições na Ucrânia em meio a guerra

Presidente ucraniano pediu que evite ‘tudo o que é politicamente divisivo e que se concentre na defesa do país e na batalha que decidirá o destino do povo’

EFE/EPA/FILIP SINGER Volodymyr Zelensky é o atual presidente da Ucrânia



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se pronunciou nesta segunda-feira, 6, abertamente pela primeira vez contra a possibilidade de realização das eleições programadas para o próximo ano no país, enquanto durar a guerra com a Rússia. “Acredito que agora não é o momento de realizar eleições”, disse Zelensky, cujo mandato termina em 31 de março de 2024. O presidente ucraniano pediu em discurso à nação que evite “tudo o que é politicamente divisivo e que se concentre na defesa do país e na batalha que decidirá o destino do povo”. Zelensky pediu que se evite o pessimismo e os conflitos internos e advertiu que isso só interessa à Rússia. “E se for necessário pôr fim a isso ou à disputa política e continuar a trabalhar unicamente em unidade, então o Estado tem estruturas capazes de pôr fim a isso e dar à sociedade todas as respostas necessárias para que não haja lugar para conflitos e jogos de outros contra a Ucrânia”, disse. As observações de Zelensky foram feitas dias depois que seu ex-assessor, Oleksiy Arestovych, pediu que as eleições não fossem adiadas e anunciou sua intenção de concorrer ao cargo de presidente. Arestovych tem criticado fortemente o governo Zelensky nos últimos meses e afirma ter recebido pressões e ameaças como resultado. Em seu discurso, o presidente ucraniano descreveu como “totalmente irresponsável e frívolo lançar um debate público sobre a questão das eleições em tempo de guerra”. O establishment militar e de segurança ucraniano já havia alertado sobre o desafio de garantir a segurança no dia da eleição em meio à guerra e de dar a todos os soldados, refugiados e pessoas deslocadas internamente a oportunidade de votar.

*Com informações da EFE.