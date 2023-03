Motociclista se salva de ser atingindo por trem a mais de 110 km/h no último segundo; assista

Condutor desrespeitou a sinalização no Reino Unido; se for identificado, pode responder criminalmente

Reprodução/site/NetworkRail Motociclista infringe lei de trânsito e por pouco não é atropelado por trem



Um motociclista impudente se salvou de ser atingindo por um trem a mais de 110 km/h no último segundo. No vídeo compartilhado pela concessionária de trens da Inglaterra, é possível ver o momento em que dois homens em uma moto trafegavam por West Sussex e o condutor desrespeitou a sinalização e ultrapassou a linha do trem a menos de um segundo do veículo passar. O caso aconteceu no dia 21 de fevereiro, mas só agora as imagens foram disponibilizadas. Segundo o jornal britânico ‘The Independet’, o incidente interrompeu a circulação de trens na Inglaterra. Ainda não se sabe quem é o motorista impudente, mas, caso ele seja identificado, ele pode responder criminalmente pela infração, de acordo com o códio de trânsito do Reino Unido.