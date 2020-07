Motorista atropela manifestantes e mata uma mulher nos EUA

EFE/EPA/ETIENNE LAURENT Protestos contra o racismo e a morte de George Floyd se espalham nos Estados Unidos



Uma manifestante morreu e outros dois ficaram feridos depois que um veículo furou uma barreira policial e invadiu um protesto contra o racismo e a violência policial na noite deste sábado (4) em Seattle, nos Estados Unidos. O motorista, de 27 anos, foi detido pela polícia.

Na última quarta-feira, a cidade, no estado de Washington, desmantelou a chamada Zona Autônoma de Capitol Hill, que havia sido ocupada por manifestantes durante semanas. O movimento resultou em dezenas de detenções.

Com uma forte tradição de protesto e berço do movimento antiglobalização nos anos 90, Seattle foi uma das origens da onda de protestos pela justiça racial, intensificado após a morte de George Floyd, um homem negro de 46 anos sufocado por um policial branco em Minneapolis, no final de maio.

Neste sábado, vários protestos foram convocados em diferentes cidades do país para marcar o 4 de julho, Dia da Independência dos Estados Unidos. Em algumas manifestações, como a de Washington DC, a bandeira dos EUA foi queimada. Em Baltimore, no estado de Maryland, uma estátua de Cristóvão Colombo foi derrubada.

Os atos aconteceram depois que Trump fez um duro discurso na Casa Branca, no qual citou a polarização, criticou o que chamou de “esquerda radical” e disse que não permitiria que “uma multidão enfurecida” apagasse a história do país e derrubasse monumentos.

*Com EFE