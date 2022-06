Motorista tem pênis lesionado ao bater carro enquanto recebia sexo oral

Mulher que estava no banco do passageiro mordeu o membro do homem no momento da colisão

Reprodução/10News Acidente de trânsito aconteceu na Flórida, nos Estados Unidos



Um motorista ficou com lesões no pênis após sofrer um acidente de trânsito na Flórida, Estados Unidos, na última quinta-feira, 2. O homem, que não teve seu nome divulgado, recebia sexo oral de uma mulher que estava no banco do passageiro quando bateu de frente com uma van da empresa FedEx, que faz serviços de entrega. Com a colisão, a mulher que praticava o ato sexual mordeu o membro do motorista e ele ficou com ferimentos graves na região. A passageira estava seminua no carro e também se feriu, mas de forma leve. Uma equipe do corpo de bombeiros foi enviada ao local e confirmou as informações relacionadas ao acidente à 10News, emissora afiliada à ABC. Segundo os bombeiros, as duas pessoas que estavam no veículo da FedEx tiveram ferimentos mais leves que o casal que ocasionou a batida durante o sexo oral. Ainda não se sabe se alguma acusação será feita na polícia.