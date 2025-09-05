Jovem Pan > Notícias > Mundo > Mpox deixa de ser emergência de saúde pública internacional, anuncia OMS

Mpox deixa de ser emergência de saúde pública internacional, anuncia OMS

Tedros Adhanom, chefe do órgão, afirma que decisão se baseia na diminuição sustentada do número de casos e mortes; doença é causada por um vírus da mesma família da varíola e é caracterizada por lesões cutâneas

  • Por Jovem Pan
  • 05/09/2025 13h37
Salvatore Di Nolfi/EFE Tedros Adhanom é o atual diretor geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) Tedros Adhanom anuncia que a mpox deixou de ser uma emergência de saúde pública internacional devido à queda no número de casos e mortes

O chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou, nesta sexta-feira (5), que a mpox, que afeta principalmente a África, deixou de ser uma emergência de saúde pública internacional devido à queda no número de casos e mortes. A mpox é uma doença causada por um vírus da mesma família da varíola. É caracterizada por lesões cutâneas, como pústulas, febre e dores musculares.

“Há mais de um ano, declarei a emergência de saúde pública internacional pela propagação da mpox na África, seguindo o conselho de um comitê de emergência”, mas, na quinta-feira (4), este comitê considerou que já não era necessário e aceitei sua opinião, declarou Tedros Adhanom Ghebreyesus em uma coletiva de imprensa. “Esta decisão se baseia na diminuição sustentada do número de casos e mortes na República Democrática do Congo e em outros países afetados, em particular Burundi, Serra Leoa e Uganda”, indicou. No entanto, o chefe da OMS advertiu que isso “não significa que a ameaça tenha terminado, nem que nossa resposta vá ser interrompida”.

Identificada pela primeira vez na República Democrática do Congo em 1970, a mpox permaneceu confinada por muito tempo a cerca de dez países africanos. Mas em 2022 começou a se espalhar para o resto do mundo, especialmente para países desenvolvidos onde o vírus nunca havia circulado.

*Com informações da AFP

Publicado por Nícolas Robert

