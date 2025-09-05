Soltura iminente do principal suspeito no caso Madeleine McCann gera preocupação na Alemanha

Christian Brueckner está preso por ter estuprado, em 2005, uma americana de 72 anos em Portugal; saída da prisão está prevista para 17 de setembro

Handout / METROPOLITAN POLICE / AFP Madeleine McCann desapareceu do quarto de hotel onde passava férias com seus pais, enquanto eles jantavam em um restaurante próximo



Autoridades judiciais da Alemanha expressaram preocupação com a iminente libertação do principal suspeito do desaparecimento da menina britânica Madeleine McCann por considerarem o preso “perigoso”. Os investigadores acreditam que Christian Brueckner, de 48 anos, tenha assassinado a menina em 2007 em Portugal. Na época, ela tinha três anos. Mas este caso, que repercutiu em todo o mundo, segue sem solução. Brueckner está preso na Alemanha por ter estuprado, em 2005, uma americana de 72 anos em Portugal.

Por não disporem de provas suficientes para apresentar acusações no caso de Madeleine McCann, conhecida como Maddie, os investigadores estão impotentes diante da soltura iminente de Brueckner, prevista para 17 de setembro. O promotor à frente do caso, Christian Wolters, disse, em entrevista à AFP, acreditar que Brueckner continua sendo “perigoso”. Segundo ele, um especialista psiquiátrico que o avaliou recentemente concluiu que “é de se esperar que cometa novos crimes sexuais”. “Não recebeu nenhuma terapia ou tratamento similar na prisão, o que significa que, do nosso ponto de vista, devemos supor que vai reincidir”, afirmou Wolters.

Os promotores pediram que Brueckner use tornozeleira eletrônica e deva informar às autoridades sobre seu local de residência, mas a justiça ainda não tomou uma decisão a respeito. Mas, mesmo se aceitarem isto, será “basicamente um homem livre”, disse Wolters, que teme que ele deixe a Alemanha.

Brueckner nega qualquer envolvimento no caso Madeleine McCann, que desapareceu do quarto de hotel onde passava férias com seus pais, enquanto eles jantavam em um restaurante próximo.

*Com informações da AFP

Publicado por Nícolas Robert