Mulher ajuda melhor amiga em parto e descobre que o próprio marido é pai do bebê

Caso de traição aconteceu nos Estados Unidos e viralizou após Hailey Mae Custer notar similaridade em marca de nascença

Reprodução/Tiktok/@haileymae93 Hailey Mae descobriu adultério após notar mancha de nascença em recém nascido idêntica a de marido



Um caso peculiar de traição no Arizona, nos Estados Unidos, chocou a internet nos últimos dias. Durante o trabalho de parto de sua melhor amiga, a norte-americana Hailey Mae Custer, de 28 anos, ficou intrigada com uma similaridade entre o recém-nascido e seu companheiro: uma marca de nascença no pescoço idêntica ao do agora ex-esposo. Logo em seguida, Custer confrontou a amiga e Connor (nome fictício dado por Hailey para se referir ao marido), que confirmaram o relacionamento extraconjugal. Nas redes sociais, a mulher traída recebeu apoio de centenas de pessoas, mas também foi alvo de críticas por parte de homens, que a acusaram de não satisfazer Connor suficientemente.

Em entrevista ao jornal “The Sun”, Hailey contou que seu ex-marido a traiu com mais de 30 mulheres e já havia tido filhos fora do casamento, mas que ficou em choque quando descobriu que tinha sido enganada também pela melhor amiga, que até então estava desamparada durante a gravidez. “O choque tomou conta de mim. Quando descobri que minha amiga estava parada ao meu lado, olhei para ela e dava para perceber. Ela não conseguiu dizer nada, apenas abaixou a cabeça e olhou para o chão, e eu simplesmente soube ali. Não houve palavras ditas, eu simplesmente sabia”, desabafou.