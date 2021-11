Polônia usa canhões de água para afastar imigrantes na fronteira com Belarus

Imagens divulgadas pela imprensa internacional mostram as forças de segurança da Polônia usando canhões de água contra imigrantes na fronteira de Belarus, onde milhares se reúnem em tentativas de chegar à União Europeia. Vídeos compartilhados nesta terça-feira, 16, pelo próprio Ministério da Defesa da Polônia mostram que os imigrantes atiram pedras e dão dedos aos oficiais após serem atingidos pela água. “Atenção, atenção, se vocês não seguirem ordens, a força será usada contra vocês”, informou uma mensagem de alto-falante direcionada a imigrantes que atiravam objetos, de acordo com as imagens exibidas na emissora pública TVP. A União Europeia diz que Belarus incentiva os imigrantes a cruzarem a fronteira como vingança por sanções anteriores, adotadas em reação à repressão de protestos do ano passado contra a reeleição questionada do presidente Alexander Lukashenko. A Polônia, por sua vez, alegou que as autoridades bielorrussas deram granadas de atordoamento para os imigrantes atirarem contra soldados. O país aliado da Rússia, porém, classificou as afirmações como “absurdas”.

#Belarus The situation at the border from a helicopter. Water cannons are being used. Migrants continue throwing stones at the Polish border. Look at Belarusian servicemen protecting the entrance to the checkpoint. Border guards and security forces who are unwilling to react pic.twitter.com/bkWNPiMHO2

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) November 16, 2021