Jovem armada invade escola e mata seis pessoas nos Estados Unidos

A autora do ataque também morreu após ser baleada durante confronto com a polícia de Nashvile; três vítimas eram crianças

EPA/METRO NASHVILLE POLICE DEP. Policiais foram acionados por volta das 10h da manhã (horário local) desta segunda-feira, 27, e mataram responsável pelo ataque durante troca de tiros



Uma jovem armada invadiu uma escola fundamental, abriu fogo e matou três crianças e três adultos. O ataque aconteceu em Nashville, no Sul dos Estados Unidos, nesta segunda-feira, 27. Além das vítimas, a responsável pelo ataque também morreu após ser baleada durante confronto com as forças de segurança. Segundo a polícia, a autora do ataque parecia ser uma adolescente, mas sua identidade e sua idade não foram confirmadas. De acordo com Don Aaron, porta-voz do Departamento de Polícia Metropolitana de Nashville, a polícia recebeu ligações às 10h13 (horário local) e os agentes ouviram tiros vindo do segundo andar do prédio da escola. Aaron afirmou que a jovem estava armada com com dois rifles de assalto e uma pistola. Os três estudantes foram socorridos e levadoa uma unidade de saúde voltada para crianças, mas não resistiram. Os três adultos mortos eram funcionários da escola. A escola atende até a 6ª série, tendo aproximadamente 200 alunos. O prefeito de Nashville, John Cooper, se manifestou, agradecendo aos profissionais que atenderam as vítimas e prestando solidariedade às famílias. “Em uma manhã trágica, Nashville se juntou à temida e longa lista de comunidades para experimentar um tiroteio em uma escola. Meu coração está com as famílias das vítimas. Toda a nossa cidade está com você. À medida que os fatos continuam surgindo, agradeço aos nossos socorristas e profissionais médicos”, afirmou.

*Com informações da AFP e da Reuters