Mulher compra saco de pipoca e encontra cobra vivendo dentro do pacote

Reprodução/site/canalWTVR Cobra preta estava dentro do saco de pipoca em um mercado nos Estados Unidos



Uma norte-americana, identificada como Kimberly Slaughter, teve uma surpresa quando estava fazendo compra em um mercado do condado de Lunenburg, em Virgínia (EUA). Ela encontrou uma cobra dentro do saco de pipoca. Em entrevista ao canal WTVR, ela relatou que no momento da compra pegou o primeiro saco que estava disponível, entretanto, notou que tinham fezes de rato e devolveu para o lugar. Na sequência, pegou um outro pacote e observou que estava com um buraco. No mesmo instante ela pegou e levou até o caixa. “Coloquei o saco na minha cesta para entregar para o caixa, já que eles não podem vender a comida assim e aquela coisa apareceu”, contou Slaughter informando que o animal saiu e voltou ao saco de pipoca como se estivesse vivendo em um “imóvel de luxo”. O caso aconteceu no supermercado Shoppers Value em Kenbridge.

À imprensa, ela disponibilizou as imagens do animal saindo do pacote. Em resposta a mulher, um funcionário disse que uma coisa do tipo nunca aconteceu. Slaughter afirmou que pretende acionar a vigilância sanitária, mas ressaltou que não quer que a loja seja fechado porque é um dos poucos mercado na região. O canal WTVR entrou em contato com o gerente da loja, Brian Stanley, e ele confirmou a informação fornecida por Slaughter, mas disse que não tinha ideia de onda a cobra veio. Ele informou que uma investigação foi aberta para analisar o caso “Estamos seguindo todos os protocolos de vigilância sanitária”.