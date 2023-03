Mulher de 37 anos esfaqueia três pessoas em metrô na Coreia do Sul após ser chamada de ‘senhora’

Autora do crime declarou a polícia que se sentiu ofendida; vítimas tiveram ferimentos leves

유봉, yubong 정,Jenog/Pixabay Caso aconteceu no sábado, 5, na cidade de Yongin



Uma mulher de 37 anos se revoltou após ser chamada de “ajumma” — termo utilizado para se referir a pessoas de meia-idade, o que pode ser comparado a “senhora” aqui no Brasil — quando estava em um metrô na Coreia do Sul e esfaqueou três pessoas. Segundo o jornal The Korea Heral, o caso aconteceu no sábado, 5, na cidade de Yongin, e começou quando a mulher de 37 anos falava ao telefone e foi solicitada para que abaixasse o tom. No pedido, as vítimas teriam utilizado o termo “ajumma” para se referir a elas. Em declaração à polícia, a autora do crime informou que se sentiu ofendida. Ela foi acusada de “violência especial”, que na Coreia é semelhante à agressão agravada, com pena que pode resultar em 1 a 10 anos de prisão. As vítimas, duas mulheres de 60 anos e um homem de 50, tiveram ferimentos leves. uma quarta pessoa precisou passar por cirurgia, mas está fora de perigo.