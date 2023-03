Polícia Civil prende suspeita de tráfico intermunicipal de drogas no Rio de Janeiro

Caroline Borges da Silva, conhecida como Penélope Charmosa, foi detida nesta sexta-feira, 03, na Rodoviária do Rio, enquanto embarcava com drogas em um ônibus para Angra dos Reis

Suspeita foi detida enquanto embarcava com drogas em um ônibus para Angra dos Reis



A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu uma mulher apontada como integrante de uma quadrilha especializada em roubos de carga, carros, bens de alto valor e tráfico de drogas. Caroline Borges da Silva, conhecida como Penélope Charmosa, foi detida nesta sexta-feira, 03, na Rodoviária do Rio, enquanto embarcava com drogas em um ônibus para Angra dos Reis, na Costa Verde. Segundo as autoridades, ela teria participado de diversos crimes ao longo dos últimos anos e seria responsável por dirigir os veículos da quadrilha durante suas ações. Caroline confessou que faz parte do grupo. De acordo com as investigações, ela integra a maior facção criminosa do Rio de Janeiro e uma de suas missões seria levar cocaína e crack da comunidade Nova Holanda para traficantes da mesma facção em outras cidades. Nos últimos dias o Ministério Público do Rio desvendou a morte de outra mulher envolvida com o crime organizado. Rayane Nazareth Cardozo da Silveira, conhecida como Hello Kitty, seu pai e outros comparsas foram mortos em meados de 2021 em uma ação forjada da Polícia Militar (PM) no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana. Um comandante da PM estaria por trás do assassinato da traficante.

