Mulher é presa após tossir em outra pessoa na Flórida

EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH A Flórida é o segundo estado americano com mais casos de Covid-19



Uma mulher foi presa por tossir deliberadamente em direção a outra mulher em um shopping de Jacksonville, na Flórida, Estados Unidos. A ação foi registrada em um vídeo que viralizou nos últimos dias. A acusada, Debra Hunter, precisará depor em um tribunal ainda neste mês. Segundo a imprensa local, o caso aconteceu no mês passado e a vítima realiza tratamento contra um tumor cerebral e imunodeficiência. A agressora não usava máscara, ao contrário da vítima. Quando percebeu que estava sendo filmada, Hunter partiu em direção à senhora e tossiu na frente da câmera.

Quase um mês depois, Hunter foi presa, acusada e liberada após pagamento de fiança, de acordo com a emissora de televisão First Coast News. Ela precisará prestar depoimento à justiça no próximo dia 19. A Flórida é o segundo estado americano com mais casos de infecção pelo novo coronavírus, atrás apenas da Califórnia. Nesta sexta-feira (31), pelo quarto dia consecutivo, houve um número recorde de mortes por Covid-19 confirmadas, com 257, o que elevou o total a 6.966. Foram reportados 470.389 contágios desde o começo da crise sanitária.

*Com EFE