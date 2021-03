Mulher é presa por tossir sem máscara e atacar motorista de Uber; veja vídeo

O incidente aconteceu em San Francisco, nos Estados Unidos, depois que as passageiras se recusaram a sair do carro por não estarem obedecendo os protocolos de segurança contra a Covid-19

Reprodução Twitter Depois de tossir e arrancar a máscara do motorista, passageira ainda usou spray de pimenta contra ele



A Polícia de San Francisco prendeu nesta quinta-feira, 11, uma mulher que está sendo acusada de atacar um motorista do aplicativo de corrida Uber. O incidente aconteceu no domingo, 7, quando o profissional liberal Subhakar Khadka buscou três passageiras no bairro de Bayview. Como uma delas, Malasya King, não estava usando máscara e se recusava a colocá-la, o motorista percorreu apenas duas quadras antes de interromper a corrida. Foi então que a passageira sem máscara tossiu propositalmente em cima de Khadka, enquanto outra mulher, Arna Kimiai, abaixou a própria máscara para dizer que estava infectada pelo novo coronavírus. Na sequência, Malasya King agarra o celular do motorista e arranca a máscara que ele próprio estava usando, chegando a arrebentar o elástico. Toda a agressão foi registrada por uma câmera de segurança instalada dentro do carro. O vídeo, que viralizou nas redes sociais, mostra que duas das passageiras se recusavam a sair do veículo e xingavam Subhakar Khadka. A Polícia de San Francisco acrescenta que, depois que as passageiras finalmente saíram do carro, Malasya King ainda utilizou um spray de pimenta contra o motorista, que estava com a janela aberta.

⚠️ 𝗪𝗔𝗥𝗡𝗜𝗡𝗚: 𝗘𝗫𝗣𝗟𝗜𝗖𝗜𝗧 𝗟𝗔𝗡𝗚𝗨𝗔𝗚𝗘 ⚠️ Uber driver Subhakar told me he picked up 3 women in the Bayview yesterday & after asking one to wear a mask was subject to slurs, taunting & one grabbing his phone. He’s taking a few days off. SFPD is investigating. pic.twitter.com/o99pOooWsw — Dion Lim (@DionLimTV) March 9, 2021

Segundo a Polícia de San Francisco, Malasya King, de 24 anos, foi presa por agressão, agressão com produto químico e violação dos códigos estaduais de saúde e segurança. A segunda suspeita, Arna Kimiai, também de 24 anos, ainda não foi detida, mas já comunicou por meio de seu advogado que pretende se entregar. Ela disse ter mentido sobre estar com Covid-19. O Uber se pronunciou sobre o caso afirmando que Malasya King foi banida do aplicativo e reforçando que a sua política estabelece que o motorista pode recusar qualquer corrida caso a pessoa não esteja usando máscara ou seja desrespeitosa de alguma maneira. Nascido no Nepal, o motorista Subhakar Khadka, de 32 anos, disse em entrevista à emissora de televisão local KPIX-TV que acredita que foi atacado por causa de sua raça e pelo fato de ser imigrante.