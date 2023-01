Mulher encontra sua ‘gêmea’, mas descobre que elas não têm nenhum parentesco

Niamh Geaney lançou um projeto para provar que uma pessoa possui até seis ‘doppelgangers’

Reprodução/Facebook/TwinStrangers Niamh Geaney e sua cópia Karem Branigan



Uma mulher da Irlanda, identificada como Niamh Geaney, encontrou duas pessoas que são identificas a ela, mas que não possuem nenhum parentesco. Essa descoberta faz parte de um projeto desenvolvido por ela e denominado “Twin Strangers”, para provar que uma pessoa possui até seis ‘doppelgangers’ – termo utilizado para se referir a pessoas idênticas no mundo, mas que não tem nenhuma familiaridade. “Eu estava ridiculamente nervosa sobre como eu reagiria ao conhecer alguém que se parece comigo”, disse Geaney em um vídeo, falando sobre o encontro que teve com uma de suas cópias. “Eu não conseguia superar o rosto dela, e algumas das expressões que ela fazia, eu pensava comigo mesmo ou dizia em voz alta: ‘Oh meu Deus, esse é o meu rosto'” acrescentou. Para provar sua tese e confirmar que elas realmente não era parentes, Geaney realizou um teste de DNA com Karem Branigan, 36, uma de suas cópias que mora a uma hora de sua casa. O resultado, no entanto, deu negativo, ou seja, havia zero chances delas serem irmãs e compartilharem o mesmo sangue. Existem cientistas que tentam explicar o porquê das duplicatas acontecerem. Um estudo do Instituto Josep Carreras de Pesquisa em Leucemia de Barcelona, ​​​​Espanha, concluiu que pessoas que se parecem, mas não estão diretamente relacionadas, podem ter semelhanças genéticas. “Conseguimos ver que esses humanos parecidos, de fato, compartilham várias variantes genéticas. E estas são muito comuns entre eles”, disse Manuel Esteller, um dos pesquisadores. “Então, eles compartilham essas variantes genéticas que estão relacionadas à forma como eles têm o formato do nariz, olhos, boca, lábios e até estrutura óssea. E essa foi a principal conclusão de que a genética os une.”