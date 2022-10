Mulher grava momento exato em que se safa de ser atingida por míssil russo em Kiev

Jovem estava fazendo um ‘vídeo selfie’ quando o ataque aconteceu; Rússia voltou a atacar a capital da Ucrânia nesta segunda-feira, 10, após meses sem bombardear a região

Reprodução/Twitter/@nexta Mulher estava gravando um vídeo no momento em que um míssil estourou perto dela



Uma mulher, aparentemente assustada, que estava gravando um “vídeo selfie” na manhã desta segunda-feira, 10, conseguiu capturar o momento exato em que ela quase foi atingida por um míssil russo em Kiev, capital da Ucrânia. No vídeo compartilhado pela emissora bielorrusa Nexta, é possível acompanhar os registros. O serviço de notícias britânico LBC informou que a explosão ocorreu próximo ao cruzamento de uma universidade local. A mulher não teve sua identidade revelada e também não há informações sobre o seu estado depois que ela interrompe a gravação. O ataque realizado contra Kiev e outras cidades ucranianas, é o maior já registrado em meses. Desde março, quando Vladimir Putin, presidente da Rússia, retirou as suas tropas da região, não tinham ataques, mas, em um discurso televisionado, o líder russo informou que o atentado é em resposta a destruição da ponte que liga a Crimeia à Rússia. Putin também fez uma ameça a Ucrânia. “No caso de continuar as tentativas de cometer atentados terroristas em nosso território, a resposta da Rússia será firme e por sua envergadura serão correspondidas com o nível de ameaças à Federação Russa”, indicou o chefe de Estado. Desde o começo de setembro, as tropas de Volodymyr Zelensky tem tido vantagem na guerra que se aproxima do seu oitavo mês e conseguiu recuperar mais de 2.500 m² em território, incluindo regiões que Putin anexou no final de setembro.