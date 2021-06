Mulher que disse ter dado à luz 10 bebês é desmentida por autoridades na África do Sul

Thamara Sithole foi entrevistada por canais de TV locais e afirmou que estava esperando oito crianças, mas teria sido surpreendida por mais duas no momento do parto

Pretoria News/Reprodução de vídeo Mulher foi desmentida por autoridades governamentais



Um inquérito oficial aberto pela província de Gauteng, na África do Sul, comprovou nesta quinta-feira, 24, que uma mulher de 37 anos que alegava ter dado à luz dez bebês de uma vez só estava mentindo. Gosiame Thamara Sithole sustentou a suposta gestação e chamou atenção da mídia local por meses até confirmar o parto no dia 7 de junho. O hospital no qual ela alegava ter tido os filhos, porém, não confirmou o ocorrido, mas a prefeitura da cidade de Thamara confirmou o parto. Dias depois, porém, os responsáveis pela confirmação “voltaram atrás” e afirmaram que tinham apenas consultado a versão da família, sem nunca terem visto os bebês. Exames teriam sido conduzidos na mulher e comprovado que ela não teve nenhuma gestação recente. Thamara foi detida e passa por uma série de exames para análise das condições mentais dela. As razões por trás da mentira ainda não foram descobertas pelas autoridades.

O jornal IOL, responsável pela primeira revelação da história, afirmou que as informações não eram falsas e disse que há no país uma “campanha orquestrada” para desacreditar a história, a mãe das crianças e o editor do jornal, responsável pela publicação. Segundo eles, a mulher teria entrado no hospital em trabalho de parto acreditando que estava gestando oito bebês, dado à luz de forma natural cinco crianças e passado por uma cesária para fazer nascerem as outras cinco. Entre as notícias vinculadas à matéria do suposto nascimento das crianças estão pedidos de ajuda financeira por parte de Thamara, que recebeu quantias em dinheiro e doações para as supostas crianças. Ela, que é mãe de gêmeos de seis anos de idade, deu uma série de entrevistas ao lado do marido ostentando a suposta gestação.