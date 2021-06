Mais de 50 pessoas continuam desaparecidas após desabamento de prédio na Flórida

Equipes de resgate trabalham em escombros de parte de edifício de 12 andares que desabou na madrugada desta segunda-feira, 24

EFE/ Giorgio Viera Buscas continuam em local de desabamento em Miami



Socorristas, bombeiros e policiais do estado da Flórida, nos Estados Unidos, continuam a procurar por 51 pessoas desaparecidas após o desabamento de um prédio de 12 andares na praia de Surfside, no condado de Miami-Dade, na madrugada desta quinta-feira, 24. A informação foi confirmada à imprensa local pela comissária do condado de Miami-Dade, Sally Heyman. “Infelizmente, os trabalhos no local se tornaram mais difíceis agora porque houve uma tempestade na área, então os socorristas precisaram esperar até se tornar seguro voltar ao local”, afirmou. Ela disse que continua otimista na possibilidade de encontrar sobreviventes. Em coletiva de imprensa ao lado do governador da Flórida, a prefeita do condado de Miami-Dade, Daniella Levine, falou em inglês e em espanhol sobre o ocorrido. Ela agradeceu aos que continuavam com as buscas, também falou na esperança de encontrar mais sobreviventes e confirmou uma morte até o momento.

Segundo Levine, 55 apartamentos foram atingidos com o desabamento. No conjunto de prédios, havia 136 residências. Sobreviventes desabrigados foram levados a um “centro de reunificação” criado na cidade e o presidente Joe Biden falou com oficiais e com a prefeita do condado sobre o ocorrido. Em uma publicação nas redes sociais, Levine afirmou que Biden “Ofereceu total apoio do governo federal para ajudar nossa comunidade neste período tão difícil”. O edifício fica localizado em uma região povoada por judeus em Miami. A sinagoga local, Belle Harbor Shul, divulgou imagens com os nomes dos desaparecidos e pediu que preces fossem feitas para que eles estivessem bem.