Mulher se vinga de parceiro expondo traição em anúncio de jornal e pagando com o cartão dele

Uma mulher, identificada como Jenny, resolveu se vingar do ex-parceiro de uma forma inovadora. Ela utilizou o cartão dele para pagar um anúncio na edição do jornal Mackay & Whitsunday e expôr a traição. “Caro Steve, espero que você esteja feliz com ela”, dizia o comunicado. “Agora, a cidade inteira vai saber o traidor imundo que você é”, acrescentou, assinando a nota e colocando um adento “PS. Eu comprei esse anúncio usando seu cartão de crédito”, escreveu. O caso aconteceu na última sexta-feira, 12, e mais de 50 mil tiragens do jornal estavam em circulação nos distritos da Austrália de Mackay, Whitsunday, Bowen e The Coalfields. O anúncio viralizou na internet e o jornal se pronunciou sobre o ocorrido em uma nota em seu site. “Um anúncio de página inteira no Mackay and Whitsunday Life Newspaper se tornou viral esta semana, quando uma mulher chamada Jenny decidiu se vingar de seu parceiro infiel, reservando o anúncio de colocação premium para contar a todos na cidade sobre suas suportas ações”. Segundo jornal, eles não conhecem nenhum dos personagens envolvidos na história e afirma que o pagamento do anúncio ainda não foi realizado. “Não sabemos quem é Steve, mas aparentemente ele é uma pessoa ruim”, escreveram.