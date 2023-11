Mulheres, crianças e um menino: veja quem são os 13 reféns libertados pelo Hamas

Primeiro grupo deixou Faixa de Gaza nesta sexta-feira, 24, e já está em Israel, onde receberá atendimento médio antes do reencontro com os familiares

TRAGA-OS PARA CASA AGORA SITE/Reuters Primeiro grupo de reféns do Hamas foi libertado no dia 24 de novembro



Os 13 reféns israelenses libertados pelo Hamas nesta sexta-feira, 24, já estão em Israel e agora vão receber atendimento médico para depois poderem se reunir com suas família. Ao receber os sequestrados via Cruz Vermelha, que fez a mediação entre a Faixa de Gaza e a passagem de Rafah, entre Egito e o enclave palestino, as pessoas tiveram suas identidades confirmadas, sendo os libertados neste primeiro grupo mulheres e crianças, alguns pertencentes a mesma família. Os reféns libertados nesta sexta são, segundo a imprensa israelense: Channa Katzir, 77, Margalit Moisés, 77, Yafa Ader, 85, Hannah Perry, 79, Adina Moshe, 72, Danielle Aloni, 44, Emília Aloni, 9, Ruthi Monder, 78, Keren Monder, 54, Ohad Monder, 9, Aviv Asher, 2, Raz Asher, 5, e Doron Katz-Asher, 34. A libertação desses reféns faz parte de um acordo firmado nesta semana entre Israel e o grupo islâmico que prevê a libertação de 50 sequestrados em troca de 150 presos palestinos e cessa-fogo que, inicialmente, durará quatro dias, mas que pode se estender para 10 conforme os reféns forem sendo libertados.

Como parte do acordo, Israel libertou 39 presos palestinos, sendo 25 mulheres e 15 adolescentes condenados por terrorismo, foram transferidos das prisões de Dambon e Megiddo para a prisão de Ofer, em preparação para sua libertação assim que os reféns detidos pelo grupo islâmico palestino forem entregues ao Exército israelense com a mediação da Cruz Vermelha. Além dos 13 reféns israelenses que foram soltos, também houve a libertação de 12 tailandeses, porém, não faz parte do acordo firmado pelas partes envolvidas na guerra que acontece desde o dia 7 de outubro, foram negociações separadas feitas pela Tailândia e o grupo Hamas.