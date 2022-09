AO VIVO: Funeral de Estado da Rainha Elizabeth II

Milhares de pessoas dão adeus a monarca que ficou 70 anos à frente do trono britânico; cerimônia está sendo realizada na Abadia de Westminster

Emilio Morenatti / POOL / AFP Funeral de rainha Elizabeth II está sendo realizando na Abadia de Westminster



7h20- Missa está sendo realizada para Elizabeth II

Uma missa está sendo realizada na Abadia de Westminster em homenagem à rainha Elizabeth II, que faleceu no último dia 8. Membros da família estão presentes na cerimônia. As músicas que foram e ainda vão ser tocadas durante todo o evento, foram escolhidas pela própria monarca. O funeral tem previsão de durar 13 horas. O local onde está sendo realizado o funeral, foi onde Elizabeth II casou e foi coroada. “Agora reunimos, milhares de pessoas de todo o mundo, para lamentar sua perda”, disse o padre.

O caixão de Elizabeth II acaba de chegar à Abadia de Westminster, onde o funeral de Estado será realizado na manhã desta segunda-feira, 19. Dezenas de líderes políticos mundiais estão presentes na cerimônia e vão prestigiar a celebração. Uma carreta da Royal Navy, com dezenas de integrantes da Marinha, transportou o caixão da soberana mais longeva do Reino Unido, coberto com a bandeira e os principais símbolos da monarquia. O rei Charles III e outros membros da família real, como os príncipes Harry e William, acompanharam o cortejo a pé. O sepultamento de Elizabeth II ocorrerá ainda nesta segunda-feira, 19, por volta das 15 horas.