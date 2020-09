Mundo bate recorde de casos de Covid-19 e chega a 30,4 milhões de infectados

A América é a região mais afetada pela doença, com cerca de 15,3 milhões de casos confirmados, seguida pelo Sul da Ásia, que totaliza 6 milhões

EFE/EPA/DUMITRU DORU Mais de 30 milhões de pessoas já foram infectadas pela Covid-19



A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou neste sábado que 30,4 milhões de pessoas já contraíram a Covid-19 em todo o mundo. De acordo com os dados reportados por todos os países, 316 mil contágios foram relatados nas últimas 24 horas, configurando um recorde diário desde que a pandemia começou. Mais de 6 mil mortes diretamente ligadas à doença foram contabilizadas nas últimas 24 horas, elevando para 948.795 o total, segundo a entidade internacional.

A América é a região mais afetada pela doença, com cerca de 15,3 milhões de casos confirmados, seguida pelo Sul da Ásia, que totaliza 6 milhões, e pela Europa, com mais de 5,1 milhões. O continente americano também concentra mais da metade das mortes reportadas (524 mil), enquanto a Europa acumula 229 mil. Neste sábado, o Sul da Ásia superou a marca de 100 mil óbitos.

A lista de países mais afetados continua sem mudanças, liderada pelos Estados Unidos, com 6,6 milhões de casos, seguidos pela Índia (5,4 milhões) e pelo Brasil (4,4 milhões). Os EUA, que também são o país com mais mortes, podem superar nos próximos dias a marca de 200 mil, enquanto o Brasil ocupa a segunda posição nesse critério, com 134 mil, e a Índia, a terceira, com 85 mil.

*Com informações da Agência EFE