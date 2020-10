Mundo chega a marca de 35,5 milhões de infectados pelo novo coronavírus

Na última terça-feira, a OMS contabilizou 237.085 notificações de resultados positivos em testes de detecção do patógeno que provoca a Covid-19

EFE/EPA/JULIEN DE ROSA A França está preocupada com a segunda onda de Covid-19



O mundo alcançou nesta a marca de 35,5 milhões de casos de infecção pelo novo coronavírus, de acordo com informações divulgadas nesta quarta-feira pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Ao longo de ontem, a agência contabilizou 237.085 notificações de resultados positivos em testes de detecção do patógeno que provoca a Covid-19. O número é o mais baixo registrado desde 29 de setembro, quando a marca foi de 236.494. Ao longo desta semana, o balanço sempre foi próximo dos 300 mil ou superou esta barreira.

Além disso, durante a quarta-feira, foram notificadas 4.072 mortes por consequência da Covid-19, o que eleva o total desde o início da pandemia para 1.042.798. As Américas seguem como a região mais afetada pelo novo coronavírus, com a soma de 17,26 milhões de casos, na frente do Sul da Ásia, que tem 7,56 milhões, e da Europa, com 6,33 milhões. A situação é parecida com relação as mortes, em que o continente americano contabiliza 574 mil, enquanto a Europa 241,4 mil, e o Sul da Ásia 122,4 mil.

*Com informações da Agência EFE