Mundo registra mais de 17,8 milhões de casos da Covid-19

EFE/EPA/NIC BOTHMA



O número de casos confirmados da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, ultrapassa a marca de 17,8 milhões de registros. Segundo dados divulgados pela Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, neste domingo (02), 17.859.763 já registraram positivo para a doença em, pelo menos, 188 países e territórios. Em meio aos novos surtos em todo o mundo, o avanço da Covid-19 na América Latina preocupa autoridades como a Organização Mundial da Saúde (OMS), isso se deve ao fato de cinco dos dez países com mais registros da doença estarem na América Latina, somando cerca de 4.213.401 casos.

Entre os locais com mais infectados confirmados estão, por ordem, Estados Unidos (4.620.502), Brasil (2.707.877), Índia (1.750.723), Rússia (849.277), África do Sul (503.290), México (434.193), Peru (407.492), Chile (357.658), Irã (306.752) e Colômbia (306.181). Com relação ao número de mortes, a lista das dez localidades com mais óbitos traz outros países, sendo mantido, no entanto, Estados Unidos (154.449) e Brasil (93.563) nas primeiras posições, respectivamente. Eles são seguidos por México (47.472), Reino Unido (46.278), Índia (37.364), Itália (35.146), França (30.268), Espanha (28.445), Peru (19.021) e Irã (16.982). Ao todo, ainda segundo dados da Universidade Johns Hopkins, são 685.179 mortes pela Covid-19 registradas em todo o mundo.