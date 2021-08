Mundo supera marca de 200 milhões de casos de Covid-19

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), 4,2 milhões de pessoas morreram com a doença; número de casos caiu em alguns países

Os casos globais de Covid-19 registrados desde o início da pandemia superaram, neste fim de semana, a marca de 200 milhões. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), 4,2 milhões de pessoas morreram com a doença, 45 mil delas na semana passada. Os novos casos semanais aumentaram desde meados de junho, enquanto as mortes caíram na semana de 26 de julho a 1º de agosto, após três aumentos semanais consecutivos. Embora os números ainda estejam altos, há otimismo com a leve redução de casos semanais registrada desde o fim de julho na América e na Europa, as duas regiões mais afetadas pela pandemia. A Ásia, no entanto, voltou a identificar um aumento. A curva de contágios tem caído há dias em alguns países, como Brasil, Argentina, Colômbia e Espanha, mas se mantém estável ou em leve alta em outros, como Estados Unidos, Índia, Rússia, França, Itália e Irã. Quase 30% da população mundial já recebeu ao menos uma dose de vacina e mais de 15% está completamente vacinada.

*Com informações da EFE