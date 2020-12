Mundo tem mais de 78 milhões de casos de Covid-19, diz OMS

A Organização Mundial da Saúde reportou mais 4 milhões de pessoas infectadas nas últimas 24 horas; continente americano é o mais afetado pela pandemia

EFE/EPA/JUSTIN LANE/Archivo O país mais atingido pela pandemia da Covid-19 é os Estados Unidos



A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou neste sábado, 26, que os casos de Covid-19 chegaram a marca de 78,4 milhões em todo o planeta. De acordo com a entidade, mais de 4 milhões de infectados pelo novo coronavírus foram contabilizados nas últimas 24 horas, evidenciando a força da segunda onda da pandemia.

As mortes por Covid-19 somam 1,74 milhão, com 7.335 vítimas registradas por todos os países entre ontem e hoje. O continente americano registra até o momento 34 milhões de casos, já a Europa ultrapassou a barreira simbólica de 25 milhões; e o Sul da Ásia é um tanto estável com 11,8 milhões de infecções acumuladas. Em termos de mortes por continente, mais de 834 mil vítimas foram registradas no continente americano, das quais 40% correspondem apenas aos Estados Unidos.

Na Europa, cerca de 552 mil pessoas morreram por conta da Covid-19 e no sul da Ásia, faleceram até o momento cerca de 181 mil pessoas, com a Índia registrando 147.343 óbitos, de acordo com dados da OMS. O Brasil também apresenta um índice de letalidade muito elevado, com 190 mil mortes em 7,4 milhões de casos.

*Com informações da Agência EFE