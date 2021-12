Mundo ultrapassa 1 milhão de casos de Covid-19 em 24 horas pela primeira vez

Europa é responsável por quase metade do número e Estados Unidos é o país com maior resultado individualmente

DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO

Na última segunda-feira, 27, o mundo atingiu o seu maior pico de novos casos de Covid-19 em um mesmo dia: 1,45 milhão. Desde o surgimento da nova variante Ômicron, no início de dezembro, o planeta ultrapassou nove vezes 700 mil novos casos em um único dia. Os dados são da plataforma Our World in Data, que faz o monitoramento da pandemia de coronavírus desde o início da pandemia e é ligada à Universidade de Oxford. O primeiro grande pico de novos casos ocorreu em 7 janeiro de 2021, com 892.845 pessoas infectadas em 24 horas. Logo em seguida, em 23 e 28 de abril, outros dois grandes picos se aproximaram da marca milionária, com 904.403 e 905.842 respectivamente.

Os Estados Unidos é o país que, sozinho, mais pesa na contagem desta segunda-feira, tendo registrado 512.553 casos, seguido pelo Reino Unido, com 318.699 pessoas infectadas, e Espanha, com 214.619. A plataforma destaca que “devido aos testes limitados, o número de casos confirmados é inferior ao número real de infecções”. Ainda assim, diante da incerteza pela falta de testes, a plataforma aponta que a Europa é responsável por quase metade do total de 1,45 milhão de casos confirmados na última segunda, tendo atingido 763,876 casos de infecções pelo novo coronavírus.