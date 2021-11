Mundo ultrapassa a marca de 5 milhões de mortes pela Covid-19

Na última quinta-feira, 27, um aumento no número de novas infecções pela doença foi registrado mundialmente após quase dois meses de quedas consecutivas

EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO O aumento de novos casos de Covid-19 no mundo é impulsionado por uma alta de casos no Reino Unido, Rússia, Turquia e Ucrânia



O mundo superou nesta segunda-feira, 1º, a marca de 5 milhões de mortos pela Covid-19, segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins. O total de óbitos registrado até hoje é de 5.001.871. No momento, são 246.815.047 casos ativos da doença. O país com mais mortes causadas pela doença são os Estados Unidos, que têm 745.836. Em seguida vem o Brasil, com 607.824 e a Índia, com 458.437. Na última quinta-feira, 27, o mundo voltou a registrar um aumento no número de novos casos de Covid-19 após quase dois meses de quedas consecutivas. O incremento no número de infecções é impulsionado por uma alta de casos no Reino Unido, Rússia, Turquia e Ucrânia.

Na Rússia, por exemplo, apesar da disponibilidade da vacina Sputnik V, a população demonstra hesitação na hora de se imunizar. Apenas 32% da população está totalmente vacinada contra a Covid-19. No Reino Unido, apesar da alta de casos, a taxa de óbitos está estável desde o início de setembro. A constância no número de mortes é um reflexo da vacinação no país: cerca de 67% dos habitantes receberam as duas doses. O aumento no número de casos é resultado do fim das medidas de restrição no Reino Unido, como o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, fez um apelo para que os países continuem usando o equipamento de proteção e incentivando o distanciamento social. “Seria um erro pensar que a pandemia terminou. As restrições foram reduzidas em muitos lugares, mas temos que combinar vacinação com vigilância, por exemplo, com medidas que provaram ser eficientes como o uso de máscaras ou o distanciamento social”, disse Guterres, de acordo com informações da EFE. “Os 5 milhões de mortos são um claro aviso de que não podemos abaixar a guarda, de que seguem existindo hospitais saturados e profissionais de saúde esgotados, enquanto continua o risco de que novas variantes se propaguem, com o custo de mais vidas”,sc acrescentou.