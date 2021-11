Fim das restrições: SP libera shows em pé, baladas e 100% das torcidas nos estádios

A partir desta segunda-feira, 1º, não há mais limitações para os eventos, apresentações e jogos de futebol

FREDERICO BRASIL/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Acesso a eventos culturais e aos jogos de futebol só deve acontecer mediante apresentação do passaporte da vacina



As últimas restrições impostas pela pandemia no Estado de São Paulo chegam ao fim. A partir desta segunda-feira, 1º, não há limitações quanto a realização de shows com público em pé, assim como para casas noturnas e nos estádios de futebol, onde fica permitido uso de 100% da ocupação. O comunicado feito pela secretaria de Saúde menciona o momento da pandemia no Estado, com 87,63% da população já com esquema vacinal completo, e a queda no número de internações pela Covid-19. O acesso a eventos culturais e aos jogos de futebol, no entanto, só deve acontecer mediante apresentação do passaporte da vacina. A nota da secretaria estadual diz que aqueles que tiverem tomado apenas uma dose da vacina podem participar dos eventos se apresentarem um teste negativo para a Covid-19.

*Com informações da repórter Carolina Abelin