Mundo ultrapassa quatro milhões de mortos pela Covid-19, diz OMS

Informação foi confirmada pelo diretor da organização, Tedros Adhanom, que estimou que número de vítimas possa ser ainda maior por causa da subnotificação

Salvatore Di Nolfi/EFE



O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, afirmou nesta quarta-feira, 7, que o número de mortos pela Covid-19 ultrapassou quatro milhões. Em coletiva de imprensa, ele lembrou que os casos de subnotificação são grandes e disse que este “é certamente uma estimativa inferior ao número real” de mortes. Tedros também afirmou que a organização se preocupa com o aumento de novos casos em muitas regiões do planeta, principalmente naquelas em que a vacinação não está avançada. Somados, os países com maior número de óbitos causados pelo novo coronavírus, Estados Unidos e Brasil, representam mais de 25% do total de óbitos registrados desde o início da pandemia. A Índia, terceiro país com mais mortos no mundo, ultrapassou a marca das 400 mil vítimas fatais há quase uma semana, mas organizações internacionais estimam que o número possa ser ainda maior.