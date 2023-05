Município da Espanha bate próprio recorde e conclui eleição em 29 segundos

Villarroy tem sete cidadãos registrados para votar e o prefeito está no poder desde 1973; conquista foi bastante comemorada

Reprodução/Twitter/@RTVELaRioja Recorde anterior tinha sido de 32,25 segundo



Eleitores do município de Villarroya, localizado no noroeste da Espanha, bateram o próprio recorde e concluíram o rito eleitoral em 29 segundo e 52 centésimo. Em 2019 eles tinham finalizado o processo em 32,25 segundos. Se você está se perguntando como a eleição acabou tão rápido, é porque o local conta apenas com sete cidadãos registrados para votar. As urnas em Villarroya abriram às 9h da manhã (4h em Brasília) e a votação foi acompanhada de perto por fotógrafos e jornalistas. O novo recorde alcançado foi bastante comemorado pelos moradores. No cargo desde 1973, o prefeito Salvador Pérez disse, em entrevista a rádio ‘Cadena Ser’ que “esse é um dia importante para Villarroya aparecer na mídia”, disse o líder que não sabia que tinha recebido os sete votos para continuar no poder, mas estava esperançoso. Se ele vencer, vai chegar aos 50 anos de mandato. Na apuração dos votos em todo o país, o partido conservador saiu vitorioso. Ele obteve 31,53% e quase 7 milhões de votos, 761 mil a mais do que o PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol), que obteve 28,11%. O que demonstra um crescimento da direita no país. Em decorrência das derrotas significativas de seu país, o primeiro-ministro Pedro Sánchez, adiantou de dezembro para julho as eleições legislativas.