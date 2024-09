Musk apoia manifestação de Bolsonaro no dia da Independência do Brasil

Elon Musk apoia ato em SP no dia 7 de setembro contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, em clima de polarização política.

Elon Musk, proprietário da plataforma X, antigo Twitter, utilizou seu perfil para se manifestar sobre um ato programado por apoiadores de Jair Bolsonaro, que ocorrerá em São Paulo no dia 7 de setembro, data que marca a Independência do Brasil. O evento, que é uma iniciativa do ex-presidente, tem como um de seus principais objetivos a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de suspensar o X do Brasil. Musk compartilhou postagens que caracterizam a manifestação como uma “marcha por liberdade” e um “grito contra a tirania”. A mobilização em torno do ato ganhou impulso após a divulgação de mensagens de assessores de Moraes, que sugeriram a utilização do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de maneira não convencional.

Desde o dia 30 de agosto, a plataforma X está suspensa no Brasil, em decorrência de uma desobediência às ordens de Moraes, que resultaram na proibição do uso da rede social e na imposição de uma multa diária de R$ 50 mil para aqueles que tentarem contornar o bloqueio utilizando VPN. Além de suas postagens sobre o ato, Musk fez declarações contundentes, afirmando que Moraes “deveria ser preso por seus crimes” e que a prisão do ministro é “apenas uma questão de tempo”. Os organizadores da manifestação estão preparando um boneco inflável em tamanho real de Moraes, além de textos que criticam sua atuação. Entre as pautas do protesto, a anistia para os bolsonaristas que foram detidos durante os eventos de 8 de janeiro também deve ser uma das principais reivindicações.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA