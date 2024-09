Musk chama governo australiano de ‘fascista’ por plano para multar redes sociais

Proposta do governo prevê sanções econômicas de até 5% para plataformas que não conseguirem impedir disseminação de desinformação

Patrick Pleul/AFP O regulador australiano de internet já havia processado a empresa de Musk este ano



O magnata Elon Musk chamou o governo australiano de “fascista”, após o país apresentar um projeto de lei para multar plataformas de redes sociais por não impedirem a desinformação. O projeto, apresentado na quinta-feira, prevê multas de até 5% de seu faturamento anual por não cumprirem suas obrigações de segurança on-line. “Fascistas”, postou Musk na rede social X, de sua propriedade. “Quando se trata dos seus interesses comerciais, ele é o defensor da liberdade de expressão. E quando não gosta, fecha tudo”, disse o ministro de Serviços Governamentais, Bill Shorten, à emissora australiana Channel Nine. O regulador australiano de internet já havia processado a empresa de Musk este ano, por não remover vídeos “extremamente violentos” que mostravam o esfaqueamento de um padre em Sydney.

Mas Musk venceu a disputa em primeira instância, medida que celebrou como vitória para a liberdade de expressão. Musk entrou em confronto com políticos e grupos de direitos digitais em todo o mundo, incluindo a União Europeia, que poderá decidir medidas contra o X em alguns meses, com possíveis multas. No Brasil, onde o X foi suspenso por violações judiciais, Musk chamou o ministro Alexandre de Moraes, que expediu a ordem, de “ditador disfarçado de juiz”.

