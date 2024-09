Kamala Harris lidera pesquisa após debate presidencial nos EUA

De acordo com os dados, 47% dos eleitores registrados afirmaram que optariam pela democrata se a votação ocorresse hoje

Jim Watson/AFP Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos e candidata democrata à presidência



A mais recente pesquisa realizada pela Reuters/Ipsos, divulgada após o debate presidencial nos Estados Unidos, revela que Kamala Harris, candidata do Partido Democrata, está à frente de Donald Trump, representante do Partido Republicano. De acordo com os dados, 47% dos eleitores registrados afirmaram que optariam por Harris se a votação ocorresse hoje, enquanto 42% indicaram preferência por Trump. Além disso, a pesquisa indicou que cerca de 50% dos entrevistados acreditam que Harris saiu vitoriosa do debate. A coleta de dados foi realizada entre os dias 11 e 12 de setembro, envolvendo um total de 1.690 participantes.

*Reportagem produzida com auxílio de IA