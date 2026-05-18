Irã anuncia criação de organismo para administrar o Estreito de Ormuz

O novo órgão seria responsável por aprovar o trânsito de navios e arrecadar taxas de direito de passagem no Estreito de Ormuz

Foto por GIUSEPPE CACACE / AFP



O principal órgão de segurança do Irã anunciou nesta segunda-feira (18) a criação de um novo órgão para administrar o Estreito de Ormuz, que Teerã bloqueou de fato e onde pretende cobrar um pedágio para a passagem de navios.

O Conselho Supremo de Segurança Nacional compartilhou, na rede social X, uma publicação da Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico (PGSA) na qual afirma que oferecerá “informações em tempo real sobre as operações” na passagem marítima.

A conta da Marinha da Guarda Revolucionária compartilhou a mesma publicação.

As funções do novo organismo ainda não estão claras, mas, segundo a publicação especializada Lloyd’s List, seria responsável por “aprovar o trânsito de navios e arrecadar taxas de direito de passagem no Estreito de Ormuz”.

No início do mês, a emissora iraniana em inglês Press TV afirmou que o novo órgão representava um “sistema para exercer a soberania” do Irã sobre o Estreito de Ormuz.

O Irã bloqueou quase totalmente o tráfego marítimo por esta rota vital desde o início da guerra com os Estados Unidos e Israel, em 28 de fevereiro. Um frágil cessar-fogo está em vigor desde 8 de abril.

O controle do Irã sobre o estreito abalou os mercados mundiais e deu a Teerã uma vantagem significativa, embora os Estados Unidos tenham implementado seu próprio bloqueio naval aos portos iranianos.

Antes da guerra, quase 20% dos hidrocarbonetos consumidos no planeta transitavam por esta via.

Desde o início do conflito, o Irã afirmou reiteradas vezes que o tráfego marítimo pelo estreito “não voltará à situação anterior à guerra” e, no mês passado, declarou que havia recebido os primeiros pagamentos de pedágio.