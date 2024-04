Na ausência de Lula, Mauro Vieira participa dos 50 anos da Revolução dos Cravos em Portugal

Segundo o Itamaraty, os eventos de 25 de abril de 1974 marcaram o início da redemocratização de Portugal, “período em que o país derrotou o fascismo e reconheceu o direito à autodeterminação de todos os povos”

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação O ministro das Relações Exteriores vai representar o presidente Lula em Lisboa e se encontrar com o ministro português Paulo Rangel



O ministro das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira, vai representar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Lisboa, nesta quinta (25) e sexta-feira (26), durante os eventos de celebração dos 50 anos da Revolução dos Cravos, ocorrida em 25 de abril de 1974. Em nota, o Itamaraty, comenta a importância deste “período em que o país derrotou o fascismo”. “Os eventos de 25 de abril de 1974 marcaram o início da redemocratização de Portugal, período em que o país derrotou o fascismo e reconheceu o direito à autodeterminação de todos os povos. A Revolução dos Cravos legou a Portugal um sistema político plural e inclusivo, voltado à construção de uma sociedade livre, justa e democrática”, diz a declaração.

Durante a visita, Mauro Vieira vai se encontrar com o ministro do Estado e dos Negócios de Portugal, Paulo Rangel. Na conversa, vão repassar temas da agenda bilateral, regional e multilateral, de acordo com a agenda oficial. Segundo o Itamaraty, Portugal é um importante parceiro comercial do Brasil na Europa, com fluxo de comércio de US$ 4,7 bilhões em 2023, com superávit de US$ 2,7 bilhões para o Brasil. Atualmente, mais de 400 mil brasileiros residem em Portugal. “As relações Brasil-Portugal têm natureza única, pela história compartilhada pelos dois povos”, afirmou.