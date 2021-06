Na Geórgia, casal tem 20 bebês em um ano e gasta R$ 411 mil com 16 babás

Kristina, de 23 anos, e Galip, de 57, começaram a pensar em uma família gigante após o nascimento da primeira filha

Reprodução/ Instagram Galip e Kristina posam com os filhos



Já imaginou ter 20 filhos em apenas um ano? Isso aconteceu com o casal Kristina Ozturk, de 23 anos, e Galip Ozturk, de 57, na Geórgia. Com o sonho de ter uma família gigante, Kristina recorreu a mães de aluguel para ter duas dúzias de filhos em 12 meses. Milionários, o casal desembolsou 138 mil euros (pouco mais de R$ 847 mil na cotação atual) com as gestações e 67.700 euros (R$ 415,86 mil) com 16 babás que ajudam a cuidar das crianças. O casal tem uma filha biológica de seis anos que ajuda a cuidar dos irmãos. De acordo com a jovem, ela faz “todas as coisas que as mães normalmente fazem”. Em entrevista ao ‘The Sun’, Kristina contou quanto vale tudo isso.

“Custa cerca de 5 mil a 6 mil dólares por semana para o essencial para todas as crianças. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos”, disse. Apesar do número enorme de filhos, ela ainda quer mais. “Estou planejando minha gravidez, mas não de imediato, porque por enquanto preciso estar perto dos meus bebês. É difícil ser mãe de 21 crianças quando você está grávida”, completou. A rotina da família é postada nas páginas de Galip, que é fundador da empresa turca Metro Holding e tem 500 milhões de dólares de investimento na Geórgia.