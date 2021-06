Reino Unido aprova vacina da Pfizer para adolescentes de 12 a 15 anos

O imunizante também recebeu sinal verde para uso nessa faixa etária no Chile, Uruguai, Estados Unidos, Canadá e União Europeia

CLAUDIA GRECO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO De acordo com as autoridades de saúde britânicas, a vacina contra Covid-19 da Pfizer é segura e eficaz em adolesdentes



A Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde do Reino Unido anunciou nesta sexta-feira, 4, a aprovação da vacina da Pfizer–BioNTech contra a Covid-19 para uso em adolescentes de 12 a 15 anos. A diretora-executiva da entidade, June Raine, disse em comunicado que o imunizante foi considerado eficaz e seguro para essa faixa etária, com benefícios que superam qualquer risco. Na quinta-feira, 3, as autoridades de saúde britânicas informaram que metade dos adultos do país já recebeu duas doses da vacina contra a Covid-19, enquanto 75,2% da população adulta foi vacinada com a primeira. A vacina da Pfizer-BioNTech também recebeu sinal verde para uso em adolescentes no Chile, Uruguai, Estados Unidos, Canadá e União Europeia. Apesar das pessoas dessa faixa etária costumarem desenvolver formas menos graves da Covid-19 quando comparado aos adultos, elas não são imunes às infecções pelo novo coronavírus e podem ajudar a propagá-lo.

*Com informações da EFE