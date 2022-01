Na Índia, tumulto em santuário religioso deixa ao menos 12 mortos

Ao menos 14 pessoas ficaram feridas em peregrinação ao santuário Vaishno Devi Bhawan

Reprodução Santuário Vaishno Devi Bhawan teve tumulto no primeiro dia do ano



Pelo menos 12 peregrinos morreram e mais de uma dezena ficaram feridos em um tumulto em um santuário hindu na região indiana da Caxemira na manhã deste sábado, 1º, afirmou a polícia. “Doze peregrinos morreram e 14 ficaram feridos em uma debandada na manhã de hoje no santuário Mata Vaishno Devi”, disse o policial de alta patente Mukesh Singh. Todos os feridos foram hospitalizados, acrescentou ele. O tumulto ocorreu quando uma enorme multidão de devotos, que foi ao local para celebrar o início do ano-novo, entrava no santuário Vaishno Devi Bhawan, disse outro oficial. “Extremamente triste pela perda de vidas devido ao tumulto em Mata Vaishno Devi Bhawan”, disse o primeiro-ministro Narendra Modi, em uma mensagem de condolências. De acordo com a polícia, foi aberto um inquérito para investigar o caso.

*Com informações da Agência Brasil