Na ONU, Trump cita abraço em Lula, diz que gostou do brasileiro e anuncia reunião ‘na semana que vem’

Apesar das falas do republicano, o encontro é pouco provável, já que a agenda do Palácio do Planalto indica que o presidente do Brasil vai retornar ao país na quinta-feira (25)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (23), na Assembleia Geral da ONU, que se reunirá “na semana que vem” com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em meio a tensões diplomáticas entre os dois países.

“Vamos nos reunir na semana que vem, caso alguém esteja interessado”, declarou Trump na ONU minutos após o discurso de Lula, no qual criticou as tarifas e sanções impostas por Washington. Apesar das falas do republicano, o encontro é pouco provável, já que o presidente brasileiro deve retornar ao Brasil ainda nesta quinta-feira (25). A reunião pode acontecer caso Lula estenda sua passagem pelos EUA.

Em seu discurso na Assembleia, o presidente dos Estados Unidos ainda citou um abraço e a ‘boa química’ com Lula. “Ele me parece um homem muito bom. Ele gostou de mim, eu gostei dele”, afirmou o republicano, referindo-se ao petista.

