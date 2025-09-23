Jovem Pan > Notícias > Mundo > Na ONU, Trump exige libertação de reféns pelo Hamas em Gaza e reforça ameaça de tarifas à Rússia

Na ONU, Trump exige libertação de reféns pelo Hamas em Gaza e reforça ameaça de tarifas à Rússia

Presidente dos Estados Unidos pediu maior firmeza da comunidade internacional para encontrar uma solução urgente para o conflito em Gaza e para a guerra na Ucrânia

  • Por Jovem Pan
  • 23/09/2025 15h30
TIMOTHY A. CLARY / AFP Trump 'Para a guerra acabar, queremos todos os 20 reféns livres', declarou o republicano nesta terça

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu, em discurso na Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira (23), uma solução urgente para o conflito em Gaza e para a guerra na Ucrânia, pedindo maior firmeza da comunidade internacional. Ele afirmou que o Hamas “tem frequentemente rejeitado propostas para paz” e exigiu a libertação imediata dos reféns. Trump afirmou que “precisamos negociar uma paz em Gaza imediatamente. Nós queremos todos os reféns livres. Para a guerra acabar, queremos todos os 20 reféns livres”.

O presidente também pediu esforços para encerrar a guerra na Ucrânia, criticando duramente países que, em sua avaliação, financiam o conflito ao comprar petróleo russo. “China e Índia são os maiores financiadores da guerra na Ucrânia por comprar petróleo russo”, disse, acrescentando que “a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e a Europa também precisam parar de comprar petróleo da Rússia. Isso é vergonhoso para eles”. Trump afirmou que discutiria ainda hoje com líderes europeus formas de interromper essas importações e pediu que a própria ONU se junte aos EUA contra o petróleo russo.

O republicano destacou que os Estados Unidos estão preparados para impor “uma grande rodada de tarifas para parar a Rússia”, sem dar detalhes, e reforçou a necessidade de que o “desenvolvimento de armas nucleares deve cessar”. Ele acrescentou ainda que Washington pretende usar inteligência artificial (IA) para combater ameaças biológicas, também sem explicar.

