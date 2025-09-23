Trump se aproximou de Lula nos bastidores de forma ‘amistosa’ e disse ‘precisamos conversar’, dizem auxiliares do Planalto

Possibilidade do encontro pegou Itamaraty e Planalto de surpresa; formato ainda precisa ser definido

Ricardo Stuckert/PR De acordo com relatos de assessores na comitiva de Lula, quando o presidente brasileiro chegou à antessala, Trump já estava lá



Auxiliares do presidente Lula que acompanham a comitiva presidencial em Nova York contaram à Jovem Pan que o presidente americano Donald Trump tomou a iniciativa de dizer ao chefe de estado brasileiro que eles “precisavam conversar”. Ambos se encontraram nos fundo do palco onde ocorreram os discursos da Assembleia Geral da ONU, logo depois de Lula terminar a fala na tribuna.

De acordo com relatos de assessores na comitiva de Lula, quando o presidente brasileiro chegou à antessala, Trump já estava lá, aguardando sua vez para discursar. O presidente americano então se aproximou e disse de forma amistosa que ambos precisavam conversar. Lula concordou prontamente, se mostrou aberto e disse para marcarem. O presidente americano sugeriu, então, que eles combinassem na próxima semana.

A possibilidade do encontro pegou os assessores de Lula, integrantes do Planalto e do Itamaraty, de surpresa e afirmam que os detalhes ainda precisam ser acertados. Trump contou em seu discurso que a conversa durou 39 segundos, que ambos se abraçaram e que rolou uma “química” com Lula.

“Nós não tivemos muito tempo para falar aqui, conversamos, tivemos uma boa conversa e combinamos de nos encontrar na semana que vem, se for do seu interesse. Ele parecia um homem muito legal, na verdade, ele gostava de mim, eu gostava dele. E eu só faço negócios com pessoas de quem gosto”, afirmou Trump.

