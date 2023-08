Na véspera do depoimento de Trump, Senado dos EUA tem falso alerta de tiroteio

Ex-presidente comparecerá ao Capitólio nesta quinta para responder sobre tentativa ilegal de reverter resultado das eleições de 2020

EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS Alerta foi verificado pela polícia do Capitólio e causou evacuação de escritórios



Os escritórios do Senado dos Estados Unidos estão se preparando para voltar à normalidade depois de um falso alerta de tiroteio nas proximidades, informou a Polícia do Capitólio em um comunicado nesta quarta-feira, 2. Os policiais que fazem a segurança dos edifícios do Congresso revistaram todos os escritórios do Senado e a área circundante sem identificar “atividades ou pessoas suspeitas” e retornaram aos seus postos, disse o comunicado. Nas redes sociais, a Polícia do Capitólio acrescentou que os escritórios estavam prontos para “reentrada”. Pouco mais de uma hora antes, a corporação havia pedido aos funcionários que desocupassem seus escritórios ou procurassem abrigo após receberem uma ligação de alerta. “Por favor, fiquem longe da região enquanto investigamos”, pediu a Polícia do Capitólio. O evento gerou grandes expectativas porque ocorreu perto do tribunal onde o ex-presidente dos EUA, Donald Trump (2017-2021), vai comparecer nesta quinta-feira para ouvir as acusações criminais apresentadas ontem contra ele, envolvendo supostas tentativas de reverter ilegalmente o resultado da eleição de 2020, que culminaram no ataque ao próprio Capitólio em janeiro de 2021 por parte de seus simpatizantes.

*Com informações da EFE