Celso Amorim afirma que ‘preocupações de segurança’ da Rússia não podem ficar de fora de propostas de paz

Assessor Especial da Presidência da República para assuntos internacionais fez afirmação durante encontro com correspondentes

RICARDO BASTOS/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Celso Amorim é assessor especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assuntos internacionais



Assessor Especial da Presidência da República para assuntos internacionais, ex-chanceler Celso Amorim, afirmou nesta quarta-feira, 2, durante café da manhã com correspondentes internacionais que “preocupações de segurança” da Rússia não podem ficar de fora de propostas de paz. “Você não pode deixar de fora as preocupações de segurança da Rússia, elas são reais”, “Se o objetivo for derrotar a Rússia, aí é uma outra estratégia”. Amorim falou ainda que considera uma vitória se falar de paz neste momento, mas, segundo ele, nenhuma proposta deve ser enviada neste momento, pois será “bombardeada”.