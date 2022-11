Nancy Pelosi afirma que seu marido está em condição estável e se recuperando

Paul Pelosi foi atacado em casa na semana passada e passou por cirurgia no crânio e nos braços

ANGELA WEISS / AFP Agressor invadiu a casa dos Nancy na sexta-feira passada atrás da parlamentar



A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, disse nesta segunda-feira, 31, que seu marido, Paul, está em processo de recuperação após o ataque que sofreu na última sexta-feira na casa do casal em San Francisco, na Califórnia. “Paul está tendo um progresso estável no que será um longo processo de recuperação”, escreveu a legisladora em sua conta no Twitter. Pelosi também aproveitou para agradecer às pessoas que enviaram mensagens de incentivo a ela e ao marido, bem como à equipe do hospital da cidade californiana onde o marido está em tratamento. Mais cedo, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a procuradora pública de São Francisco anunciaram, paralelamente, uma série de acusações criminais contra David DePape, acusado de agredir o marido de Pelosi em sua casa. Entre os crimes dos quais é acusado estão tentativa de homicídio e tentativa de sequestro. O homem de 42 anos, natural do Canadá, foi preso sexta-feira passada. A procuradora de São Francisco, que está cuidando do caso em nível estadual, disse hoje que o agressor parece ter sido “motivado politicamente”.

Paul Pelosi foi atacado quando estava na casa da família. O agressor invadiu a casa gritando “Onde está Nancy?”, embora a líder política estivesse em Washington na ocasião, e atacou seu marido com um martelo na cabeça. A investigação ainda está aberta, mas já se sabe que o agressor forçou sua entrada pela porta dos fundos da casa. Além disso, carregava outro martelo, além do que usou para o ataque, algumas faixas, corda e fita adesiva, detalhou a procuradora. O marido do presidente da Câmara foi levado ao Zuckerberg General Hospital, em San Francisco, e foi operado com sucesso por uma fratura no crânio e vários ferimentos graves no braço e nas mãos. O ataque ocorreu a menos de duas semanas das eleições legislativas de 8 de novembro, nas quais toda a Câmara dos Representantes e um terço das cadeiras do Senado serão renovadas.

*Com informações da EFE